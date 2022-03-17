Костромской митрополит: политику нужно обсуждать на кухне, а не в церкви
Кострома, 17 марта, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт прокомментировал ситуацию со священником, оштрафованным по новой статье о дискредитации Вооруженных сил. Об этом сообщает ГТРК «Кострома».
Напомним, ранее Костромской районный суд признал виновным настоятеля православного храма в селе Карабаново Красносельского района Иоанна Бурдина. Поводом для составления протокола стала проповедь, произнесённая священником 6 марта 2022 года. В ней по информации МВД Бурдин выступил против проведения военной спецоперации на Украине и «внушал прихожанам информацию об идущих обстрелах городов, убийствах жителей». Священнику назначили штраф в размере 35 тысяч рублей.
Митрополит указал, что провёл беседу со священнослужителем на тему недопустимости включения личных взглядов на политику в проповедь. Бурдина не собираются отстранять от служения.
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