Кострома, 17 марта, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт прокомментировал ситуацию со священником, оштрафованным по новой статье о дискредитации Вооруженных сил. Об этом сообщает ГТРК «Кострома».

Наталья Диева ИА REGNUM Митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт в рабочем кабинете

Напомним, ранее Костромской районный суд признал виновным настоятеля православного храма в селе Карабаново Красносельского района Иоанна Бурдина. Поводом для составления протокола стала проповедь, произнесённая священником 6 марта 2022 года. В ней по информации МВД Бурдин выступил против проведения военной спецоперации на Украине и «внушал прихожанам информацию об идущих обстрелах городов, убийствах жителей». Священнику назначили штраф в размере 35 тысяч рублей.

Митрополит указал, что провёл беседу со священнослужителем на тему недопустимости включения личных взглядов на политику в проповедь. Бурдина не собираются отстранять от служения.

«Я считаю, что замечания ему достаточно. Очень надеюсь, что батюшка исправится, и будет вести нормальную пасторскую деятельность, к которой он, собственно, призван. Священник не может свои личные взгляды выдавать и проповедовать, потому что от него ждут слова Церкви. И в этом плане — симпатизирует ли священнослужитель какой-то оппозиции, или официальной власти, или не симпатизирует — всё это он может обсуждать со своими друзьями на кухне, как и любой другой человек, но никак не говорить об этом с амвона», — сказал митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт.