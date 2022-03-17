Ярославль, 17 марта, 2022, 14:23 — ИА Регнум. В Ярославле завершено расследование уголовного дела о взятках бывшей руководительницы автошколы. Об этом сообщает прокуратура Ярославской области.

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По мнению следствия, преступления 48-летняя обвиняемая совершала в 2017—2019 годах.

«Она получала взятки от инструкторов — индивидуальных предпринимателей в размере 15 000 рублей с каждого за обеспечение их большим количеством обучающихся, в чем те были заинтересованы», — сообщили в прокуратуре региона.

Уголовное дело, которое расследовал Следственный комитет, будет рассматривать Фрунзенский районный суд Ярославля. Женщине грозит лишение свободы на срок до трех лет и штраф.