В Ярославле директора автошколы будут судить за взятки от инструкторов
Ярославль, 17 марта, 2022, 14:23 — ИА Регнум. В Ярославле завершено расследование уголовного дела о взятках бывшей руководительницы автошколы. Об этом сообщает прокуратура Ярославской области.
Суд
По мнению следствия, преступления 48-летняя обвиняемая совершала в 2017—2019 годах.
«Она получала взятки от инструкторов — индивидуальных предпринимателей в размере 15 000 рублей с каждого за обеспечение их большим количеством обучающихся, в чем те были заинтересованы», — сообщили в прокуратуре региона.
Уголовное дело, которое расследовал Следственный комитет, будет рассматривать Фрунзенский районный суд Ярославля. Женщине грозит лишение свободы на срок до трех лет и штраф.