Таллин, , 14:23 — REGNUM

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

В основной школе Кохтла-Ярве (северо-восточная Эстония) несколько учеников открыто продемонстрировали поддержку операции России на Украине. Как сообщил гостелеканал на русском языке ETV+, поступок школьников вызвал широкий резонанс и острую реакцию со стороны Министерства образования и науки.

Согласно данным телесюжета, несколько старшеклассников разместили восхваляющие российскую армию посты в соцсетях, а некоторые добавили в прически букву Z. Министерство уже потребовало объяснений от школьного руководства.

«На самом деле, мы сейчас ведем речь об одном инциденте, который прошел в одном классе, и в котором участвовало несколько учеников с родным русским языком. И поэтому мы не можем проецировать это на всю школу», — заявил председатель попечительского совета Кохтла-Ярвеской основной школы Эдуард Одинец.

По словам руководителя школы, разговор со школьниками и их родителями показал, что взрослые также были удивлены поведением отдельных учеников.

И.о. директора Кохтла-Ярвеской основной школы Стелла Онкель все объяснила тем, что замеченные в таких действиях ученики являются носителями русского языка: «Естественно, они и их родители живут в несколько другом информационном поле, и новости воспринимаются по-другому. А в школе все это смешивается».

Подчеркивается, что в школе большинство из трехсот учеников школы родом из двуязычных или русскоязычных семей. «И роль учителя в том, чтобы объяснить, что происходит на Украине», — добавила Онкель.

Попечительский совет Ярвеской эстонской школы рекомендовал найти специалистов, которые могли бы предоставить информацию на родном языке слушателей. О подобных случаях в других школах Эстонии пока не поступало сообщений.