Санкт-Петербург, 17 марта, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский городской суд оставил под стражей заведующую отделом лучевой диагностики Городского клинико-диагностического центра (ГКДЦ) №1 Елену Медведеву, несмотря на ее обещания помогать следствию разобраться в деле о гибели пациентов после обследования с применением бария, сообщили 17 марта в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Петербурга.

Объединенная пресс-служба судов (ОПС) Санкт-Петербурга Обвиняемая заместитель главного врача ГКДЦ №1 Петербурга Елена Медведева

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в январе было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109, ч.3 ст. 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Обвинение было предъявлено главному врачу СПб ГБУЗ «Городской консультативно-диагностический центр №1» Евгению Петрову, заведующей отделом лучевой диагностики Елене Медведевой, заместителю главного врача по лечебной и экспертной работе Наталье Суровенко, заместителю главврача по медицинской части Александре Феофановой, а также старшей медсестре центра.

В суде защитник Медведевой просила постановление районного суда отменить, избрать обвиняемой домашний арест. По словам адвоката, Медведева ранее не судима, у неё на иждивении находятся престарелые родители, за которых она переживает.

«Пояснила, что домашний арест, эта такая же мера пресечения, только в пределах квартиры, но именно домашний арест позволит Медведевой осуществлять уход за своими родителями, также данная мера является не такой суровой как заключение под стражу», — привели слова защитника в ОПС.

В свою очередь сама обвиняемая просила избрать домашний арест, сообщив, что скрываться не намерена, а наоборот готова всячески сотрудничать со следствием, не намерена оказывать давление на коллег и подчиненных ей сотрудников. Прокурор просил постановление оставить без изменения, а жалобу без удовлетворения.

«Санкт-Петербургский городской суд оставил постановление районного суда без изменений», — подытожили в ОПС.

Напомним, по версии следствия, в ГКДЦ №1 на протяжении длительного времени оказывались медицинские услуги населению с применением промышленного химического препарата, не включенного в государственный реестр лекарственных средств. В период с декабря 2021 года по январь 2022 года семь пациентов, проходивших обследование в центре, в результате этих действий скончались. Еще порядка 20 человек получили ущерб здоровью.