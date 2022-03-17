Кабул, , 14:22 — REGNUM Специальный представитель США по делам афганских женщин Рина Амири говорит, что женщины в Афганистане сталкиваются с большим количеством ограничений и запретов, чем женщины в других мусульманских странах. Она высказала одобрение мониторингу ООН по ситуации с правами человека в Афганистане. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Женщины (сс) Hashoo Foundation USA

Амири выступила на встрече по правам женщин в Афганистане в Джорджтаунском университете. На встрече также присутствовали активисты борьбы за права женщин.

«Афганские женщины заявляют, что ограничения для женщин в Афганистане беспрецедентны по сравнению с другими мусульманскими странами», — написала Амири в Твиттере.

Она подчеркнула необходимость сосредоточить внимание на ситуации с правами человека в Афганистане и призвала Миссию ООН по содействию Афганистану продолжать свою работу, сославшись на растущие ограничения и притеснения журналистов и правозащитников в Афганистане.

Говоря о кризисе на Украине, она сказала, что мир должен решать кризис в Афганистане и Украине одновременно.