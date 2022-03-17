Луганск, , 14:21 — REGNUM В Луганской Народной Республике прошло награждение военнослужащих, отдавших жизнь за светлое будущее республики. Об этом 17 марта сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

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Награды получили родные и близкие павших воинов. Торжественная церемония состоялась в городской администрации Луганска.

«Февраль 2022 года стал историческим, переломным. В это время мужчины встали на защиту нашей республики», — заявил начальник управления делами министерства труда и социальной политики ЛНР Игорь Гарганов.