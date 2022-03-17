Москва,
17 марта 2022, 14:21 — REGNUM В России, как известно, свободные рыночные отношения. По общему правилу каждая организация, осуществляющая торговую деятельность, самостоятельно без вмешательства государства определяет цены и сроки поставок товаров заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.
Сахар
Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM
«Но в ряде ситуаций, государство вынуждено вмешаться. Как, например, сегодня при дефиците сахара.
Минпромторг заверяет, что запасов сахара в России достаточно, а дефицит создан искусственно.
Задача Федеральной антимонопольной службы разобраться, действительно ли товар придерживают посредники до тех пор, пока огромный спрос не приведет к многократному повышению его стоимости.
Для этого ФАС проверит всю цепочку движения сахара от производителя до конечного потребителя.
И если по результатам проверки выяснится, что повышение цен необоснованно, а дефицит намеренно спровоцирован, нарушителям грозит штраф в процентном соотношении к выручке.
Такие меры могут серьезно пошатнуть финансовое положение компаний», — считает адвокат
Как сообщало ИА REGNUM, Федеральная антимонопольная служба начала проверку участников рынка сахара в целях недопущения задержки отгрузки продукции.
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