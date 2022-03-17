Москва, 17 марта, 2022, 14:21 — ИА Регнум. В России, как известно, свободные рыночные отношения. По общему правилу каждая организация, осуществляющая торговую деятельность, самостоятельно без вмешательства государства определяет цены и сроки поставок товаров заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сахар

«Но в ряде ситуаций, государство вынуждено вмешаться. Как, например, сегодня при дефиците сахара.

Минпромторг заверяет, что запасов сахара в России достаточно, а дефицит создан искусственно.

Задача Федеральной антимонопольной службы разобраться, действительно ли товар придерживают посредники до тех пор, пока огромный спрос не приведет к многократному повышению его стоимости.

Для этого ФАС проверит всю цепочку движения сахара от производителя до конечного потребителя.

И если по результатам проверки выяснится, что повышение цен необоснованно, а дефицит намеренно спровоцирован, нарушителям грозит штраф в процентном соотношении к выручке.

Такие меры могут серьезно пошатнуть финансовое положение компаний», — считает адвокат

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральная антимонопольная служба начала проверку участников рынка сахара в целях недопущения задержки отгрузки продукции.

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