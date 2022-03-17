Пекин, 17 марта, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Соединённые Штаты, Североатлантический альянс и ряд западных СМИ руководствуется двойными стандартами, когда речь заходит о жертвах конфликтов среди мирного населения — одних они не замечают, вокруг других, как сейчас происходит с ситуацией на Украине, раздувают шумиху. Об этом 17 марта в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Circe Denyer Лицемерие

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Так, американской стороной остались проигнорированы многочисленные жертвы среди гражданского населения в Ираке, Сирии, Афганистане и Палестине.

«Мирные жители этих стран, с вашей точки зрения, не стоят внимания, не так ли?» — сказал дипломат.

«Забыл спросить, жертвам среди мирного населения Сербии в 1999 году, которая раньше называлась Югославией, вы тоже придали значение? Если нет, то боюсь, что у вас нет необходимого статуса для того, чтобы критиковать Китай», — констатировал Лицзянь.

Он подчеркнул, что в отличие от США и НАТО позиция китайской стороны по мирным переговорам последовательна. По его словам, Пекин неоднократно выражал свою позицию по таким острым вопросам, как Ирак, Сирия, Афганистан и Палестина.

«Позиция КНР откровенная и ясная, а также объективная и справедливая. Она не такая сгущающая краски и фальшивая, как у НАТО, а также некоторых СМИ. Особенно это касается расистского уклона в сообщениях некоторых западных медиа», — пояснил представитель китайского внешнеполитического ведомства.

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Обращаясь к СМИ, дипломат посоветовал «предложить США и другим странам НАТО прекратить поставки вооружений и подливать масло в огонь, сесть за стол переговоров и путем диалога совместно с Европой, Украиной и Россией договориться о мире».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден назвал российского коллегу Владимира Путина «военным преступником». В ответ на это глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин напомнил главе Белого дома о его предложении бомбить мирный город Белград в 1999 году и отправить американских лётчиков на уничтожение всех мостов на Дунае.

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