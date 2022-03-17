Ульяновск, , 14:16 — REGNUM В Ульяновской области ещё одна жительница стала жертвой лжеброкеров, лишившись крупной суммы. Аферисты создали видимость заработка на мошеннической платформе, сообщает УМВД по региону.

Мошенничество в сети Иван Шилов © ИА REGNUM

Жительница Димитровграда с апреля по ноябрь 2021 года перечисляла свои сбережения на платформу, рекламу которой нашла в интернет. В полиции отмечают, что у женщины был «брокерский счёт и выделенный специалист для обучения и сопровождения сделок».

«Пострадавшая пополняла счёт, вложив более 771 тыс. рублей. Мошенники предоставили женщине графики, отражающие результат сделок, в соответствии с которыми прибыль составила 26 тыс. долларов (2 млн рублей)», — говорится в сообщении.

Жительница Димитровграда обратилась в полицию после того, как «брокер» перестал выходить на связь. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Напомним, что это не первый случай мошенничества в регионе, когда вместо прибыли от «инвестирования» граждане лишаются нескольких миллионов рублей. Как сообщало ИА REGNUM, ранее жительница Ульяновска, желая увеличить свои доходы на брокерской площадке и скачав специальное приложение, осталась без 1 млн рублей сбережений. Кроме того, следуя рекомендациям аферистов, она перевела также ещё более 5 млн рублей кредитных средств, взятых в восьми банках.

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Правоохранители призывают граждан быть бдительными, напоминая, что лжеброкеры обещают лёгкий заработок на финансовых рынках, подрисовывая для убедительности «графики активов». Однако после получения средств блокируют счета, изменяют котировки на торговой платформе либо перестают выходить на связь.