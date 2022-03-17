Цхинвал, , 14:15 — REGNUM Правительство Южной Осетии подписало меморандум о намерениях с Русским Комитетом по Черноморскому экономическому сотрудничеству о возрождении горнодобывающей промышленности в республике. Об этом 17 марта сообщил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Южная Осетия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Речь идёт не только о модернизации комбината на базе Квайсинсого месторождения, но и о строительстве фабрики и гостиничного комплекса», — написал глава государства.

Он сообщил, что уже есть инвесторы, заинтересованные в проекте. Также подобраны специалисты, которые уже будут работать на предприятии.

Бибилов подчеркнул, что предприятие будет экологичным. После рекультивации земель там можно будет заниматься сельским хозяйством.

Стоит отметить, что Квайсинское свинцово-цинковое месторождение в Южной Осетии начали разрабатывать в 40-е годы ХХ века. Тогда же там был создан горно-обогатительный комбинат. Предприятие прекратило работать после распада СССР.