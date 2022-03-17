Иркутск, 17 марта, 2022, 20:57 — ИА Регнум. В Иркутской области в 2022 году благодаря федеральному проекту «Сохранение лесов» и нацпроекту «Экология» запланировано осуществить лесовосстановление и лесоразведение на площади 134,5 тыс. га. Как сообщает 17 марта пресс-служба областного правительства, план по реализации нацпроекта будет выполнен на 100%.

Пресс-служба правительства Иркутской области Саженец сосны

«Леса Приангарья — это важнейшее достояние не только нашей области, но и всей России. Их сохранение и воспроизводство — одна из главных задач, которой необходимо уделить особое внимание», — подчеркнул губернатор региона Игорь Кобзев в ходе совещания по вопросу лесовосстановления на землях лесного фонда региона. Как сообщил министр лесного комплекса области Владимир Читоркин, в текущем году лесовосстановление и лесоразведение запланировано на площади 134,5 тыс. га. По отношению к площади вырубленных и погибших лесных насаждений этот показатель составит 90,9%. В прошлом году он был выполнен на 102,7% при планировавшемся уровне 86,4%.

Выйти на 100-процентное соотношение восстановленных лесов к выбывшим Иркутская область намерена к 2024 году. Потребность в посадочном материале для лесовосстановления с этого года составит 21,8 млн сеянцев (в прошлом году было выращено 20,7 млн штук), а с 2025 года — по 30 млн штук ежегодно, в том числе 24 млн с закрытой корневой системой (ЗКС). Сейчас в регионе действует 63 лесных питомника, в том числе 27 в системе учреждений министерства лесного комплекса. В 2022—2023 годах планируются к созданию тепличные комплексы по выращиванию сеянцев с ЗКС в рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов. Будет расширен и Мегетский лесопитомник, на его базе создадут лесной тепличный комплекс с производственной мощностью до 10 млн сеянцев с ЗКС в год. Уже готовится соответствующая проектная документация.

По данным Федерального агентства лесного хозяйства, в 2019—2020 годах Иркутская область занимала первое место в стране по площади искусственного восстановления лесов.

По данным государственного лесного реестра на 1 января 2022 года в Иркутской области фонд лесовосстановления составляет 1398,8 тыс. га (2% от земель лесного фонда региона). Из них с 2016 по 2021 год лесовосстановительные мероприятия проведены уже на 564,6 тыс. га. Еще на 561,4 га лес восстановился естественным путем. Самые большие объемы оставшегося фонда лесовосстановления — более 100 тыс. га — приходятся на Усть-Кутское, Нижнеилимское, Чунское, Качугское и Киренское лесничества.

«Впервые за долгие годы, в 2021 году площадь лесовосстановления превысила площадь вырубленных и погибших лесов. Отношение этих показателей составило 109%, то есть, план по лесовосстановлению был перевыполнен Всего у нас лесовосстановительные работы были проведены на площади более 1,2 млн га.

Конечно, площадь искусственного лесовосстановления не такая большая, как хотелось бы. На 2022-й год у нас план по лесовосстановлению 1,3 млн га, из них искусственное — 232 тыс. га. Пока мы идем в графике», — подчеркнул 15 марта руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников на круглом столе на тему поиска эффективных решений воспроизводства лесов в России.

По его словам, сейчас в регионах завершается заготовка и переработка лесосеменного сырья. По состоянию на 1 марта уже создан профицит семян мелкохвойных пород (сосна, ель, лиственница): в наличии почти 85 т, потребность же составляет 77 т. После схода снега будет проведена инвентаризация посадочного материала в лесных питомниках.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках нацпроекта «Экология» поставлена задача, чтобы площадь ежегодных посадок леса равнялась площади вырубленных и погибших лесов. Регионы будут на 100% обеспечены лесопожарной техникой, что позволит сократить ущерб от лесных пожаров в 2,6 раза.

Также планируется масштабное оснащение лесничеств спецтехникой для лесовосстановления. Результатом проекта также станет прогноз оценки бюджета углерода в лесах Российской Федерации на период до 2050 года.