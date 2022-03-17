Москва, 17 марта, 2022, 14:14 — ИА Регнум. С 18 марта 2022 года снимаются все ограничения на передвижение между Россией и Белоруссией. Об этом 17 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Свобода передвижения людей важна с точки зрения развития торгово-экономического сотрудничества и гуманитарных контактов между нашими братскими народами. Сегодня это особенно актуально в условиях усиления ограничений со стороны недружественных стран», — заявил Мишустин.