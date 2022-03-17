Лондон, , 14:15 — REGNUM Песня Shape of You приносит британскому исполнителю Эду Ширану и его соавторам £5 млн ($6,6 млн) в год. Об этом 17 марта пишет Daily Mail.

Эд Ширан Eva Rinaldi

Как отмечает издание, сумма дохода с продаж и стримов песни могла бы быть и больше. Однако почти 10% платежей за хит Shape Of You были заморожены из-за судебного разбирательства, начавшегося в 2018 году.

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году музыканты Сами Чокри и Росс О'Донохью подали иск в суд против Эда Ширана, обвинив его в копировании части их песни Oh Why. Исполнитель опровергает все обвинения, а 4 марта 2022 года он впервые предстал перед Высоким судом Лондона для дачи показаний. Процесс по этому делу завершится не позднее, чем через 21 день с этой даты.

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