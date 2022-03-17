Магас, 17 марта, 2022, 14:12 — ИА Регнум. В Ингушетии рассчитывают завершить планировку территории курорта «Армхи» в Джейрахском районе республики до конца 2022 года. После этого инвесторы приступят к созданию инфраструктуры курорта.

Александр Погожев ИА REGNUM Курорт Армхи

«Мы надеемся, что в этом году корпорацией «Кавказ.РФ» будет разработан план планировки территории и со следующего года начнется создание инфраструктуры», — цитирует ТАСС председателя комитета по туризму Ингушетии Беслана Мизиева.

Проект всесезонного горнолыжного курорта «Армхи» реализуют в Ингушетии с 2012 года. Он входит в план создания туристического кластера на Северном Кавказе, который ранее реализовался компанией «Курорты Северного Кавказа», а теперь находится в ведении АО «Кавказ.РФ». Ежегодно поток туристов на «Армхи» растет. Так, в 2019 году его посетили 18,6 тыс. туристов, в 2020 году на нем побывали 26,5 тыс. человек. Свыше 100 тыс. туристов посетили курорт в 2021 году.

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