Москва, , 14:10 — REGNUM Укрепление интеграции в Союзном государстве — лучший ответ на санкционное давление Запада. Об этом 17 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Убеждён, что укрепление интеграции в Союзном государстве станет лучшим ответом на санкционный прессинг против России и Белоруссии», — заявил Мишустин.

Он отметил, что свобода передвижения людей очень важна с точки зрения развития торгово-экономического сотрудничества и гуманитарных контактов Белоруссии и России.

«Сегодня это особенно актуально в условиях усиления ограничений со стороны недружественных стран», — указал он.

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