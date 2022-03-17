Севастополь, , 14:10 — REGNUM Контракт на оказание услуг по проведению мастер-класса по открыванию устриц заключит ГАУ «Центр развития туризма» Севастополя, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию сайта госзакупок.

Черноморская устрица Александр Полегенько © ИА REGNUM

Извещение о закупке было размещено 10 марта, закупка на «оказание услуг по проведению мастер-класса по открыванию устриц с элементами интерактива на Международной туристической выставке «МИТТ» и Международной туристической выставке «ИНТУРМАРКЕТ-2022» будет произведена у единственного поставщика — ООО «Бухта Ласпи». Поставка должна быть осуществлена до 21 марта.

Отметим, обе выставки проводятся в Москве, «Интурмаркет-2022» состоялась с 12 по 14 марта, выставка «МИТТ» проходит с 15 по 17 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 16 марта, президент России Владимир Путин напомнил любителям фуа-гра и владельцам вилл в Майами, что Запад лишь использует их в своих целях. Глава государства также отметил, что аресты зарубежных активов российских бизнесменов станет для них уроком.