17 марта 2022 | Время чтения 3 мин

«Ребята, в Азербайджане нет хорошей жизни и не будет! Потому что вся [страна] в коррупции и монополии».

Надир Керимов, , 17:31 — REGNUM Минэнерго Азербайджана, ОАО «Азерэнержи» и эмиратская компания Masdar ранее подписали пакет документов для реализации проекта строительства солнечной станции на Абшероне. Во дворце «Гюлистан» 15 марта состоялась церемония закладки фундамента Гарадагской солнечной электростанции мощностью 230 МВт, которая будет построена в Азербайджане компанией Masdar Объединенных Арабских Эмиратов.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

В церемонии принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев. Глава государства выступил на мероприятии. Главные заявления Ильхама Алиева: «Гарадагская солнечная электростанция расширит наши экспортные возможности; развитие возобновляемой энергетики является для нас приоритетом; Азербайджан станет крупным производителем и экспортером электроэнергии; если захотим, можем обнулить весь внешний долг Азербайджана за один день».

Ильхам Алиев Официальное интернет-представительство президента России

Телеграм-канал «В Азербайджане» опубликовал эту новость и собрал комментарии от пользователей этой социальной сети:

Rzayev Rovshan: «А чего не хотим, давайте обнулим — и никому должны не будем, и спать спокойно будем!».

Пользователь под ником Yamacda Ev другого мнения:

Yamacda Ev: «В течение одного дня не выйдет. В течение одного года тоже не выйдет. Это нарушает стабильность в финансовом секторе. Резких шагов не надо. Но обнулить надо, не влезая в новые долги, погасить старые долги в течение 5−6 лет».

@Eliktron77: «Кстати, 230 мегаватт — это немало».

Пользователь с ником @JustShemi подчеркивает, что зарплаты в Азербайджане довольно низкие — в среднем около 24 тысяч рублей в перерасчете с азербайджанского маната:

@JustShemi: «А в это время в стране средняя зарплата 350 азн».

baykal ozera: «Ребята, в Азербайджане нет хорошей жизни и не будет! Потому что вся [страна] в коррупции и монополии».

Коррумпированный чиновник Александр Горбаруков © ИА REGNUM

@MurcielagoVLC: «Такое обещал и Чаушеску. Кому интересно, можете почитать, что из этого вышло».

@GulR97: «Ну так сделает пусть, или он не хочет?».

Elshad Jamal: «Интересно, а почему мы этого до сих пор не хотим?».

@svgenmad: «Очень вовремя».

CBC TV Azerbaijan — первый международный круглосуточный телеканал Азербайджана, который предлагает объективный взгляд на события, публикует новость:

Ильхам Алиев отметил, что доволен темпами развития экономики страны в 2022 году.

«За январь-февраль ВВП вырос на 6,7%, в том числе ненефтяной сектор — на 10,1%. Ненефтяная промышленность выросла примерно на 21%. Это все достижения, достигнутые в постпандемийный период», — подчеркнул президент.

Asker Magarramov: «Это прорыв».

Гарадагская солнечная электростанция обеспечит «зеленой энергией» 110 тысяч домов в Азербайджане. Выгоду от реализации проекта получат и местные предприниматели: 20% оборудования будет представлено местными подрядчиками, заявил глава Минэнерго ОАЭ Сухаил Мохамед аль Мазруи. (Пишет «Sputnik Азербайджан», канал о процессах, протекающих в Азербайджане и в мире)

Солнечные панели Saintfevrier

Пользователь Telegram Эльшад считает, что ничего хорошего в реализации проекта строительства солнечной станции нет:

@E_l_s_h_a_d: «Это отмывание денег и себя никогда не окупит. «Зеленая энергия» — это развод для европейцев».

В телеграм-канале «Кавказское бюро», в котором публикуются новости о событиях в южно-кавказском регионе, пользователи оставляют комментарии:

@GulR97: «Вообще, странно, что у нас эта сфера не развита. У нас солнечных дней хоть отбавляй, а толком солнечных батарей нет. На Абшероне вечно ветер, а ветряных мельниц вроде нет».

Qədir Hacıyev: «Мощность очень даже ничего».

Раймонд: «Ну наконец-то, очень слабо развивают эту тему, авария на Мингячевирской ГЭС показала, как мы уязвимы, ветряных мельниц должно быть больше, и солнечных станций — так же».

Atash Rasulov: «Мы последние несколько недель, с кем ни подписываем какое-нибудь соглашение, сразу войнушки начинаются…».