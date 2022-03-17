Москва, 17 марта, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Граждане России и Белоруссии смогут перемещаться в границах Союзного государства без ограничений. Об этом 17 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Government.ru Михаил Мишустин

Он рассказал, что с 18 марта снимаются ограничения на перемещение в рамках России и Белоруссии гражданами этих государств.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России направит один триллион рублей на поддержку российской экономики, заявил Михаил Мишустин.