Ташкент, , 14:07 — REGNUM Руководители внешнеполитических ведомств России Сергей Лавров и Узбекистана Абдулазиз Камилов обменялись поздравительными посланиями по случаю 30-летия со дня установления дипломатических отношений. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Россия и Узбекистан Mil.ru

«Абдулазиз Камилов в послании отмечает, что Россия является важным стратегическим партнером и союзником Узбекистана. Между странами налажен конструктивный плодотворный диалог в двустороннем и многостороннем форматах. Сформирована атмосфера взаимного доверия и уважения», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что за последние годы значительно расширились масштабы сотрудничества в парламентской, торгово-экономической, транспортной, агропромышленной и культурно-гуманитарной сферах.

«Успешно реализуются крупные совместные проекты и программы в приоритетных направлениях», — говорится в послании главы МИД Узбекистана. Камилов также выразил убежденность «в продолжении совместных усилий по эффективной реализации потенциала стратегического партнерства во благо двух стран и в интересах региона Центральной Азии».

«В свою очередь, Сергей Лавров пишет, что за минувшие годы узбекско-российские отношения поднялись на качественно новый уровень по интенсивности политических контактов, межпарламентского и межведомственного взаимодействия, диалогу на международной арене, межрегиональному сотрудничеству», — говорится в сообщении.

В послании подтверждается полная готовность российской стороны к скоординированной работе на основе принципов союзничества в духе взаимного уважения и учета интересов друг друга, на благо народов двух стран, стабильности и устойчивого развития в Туркестане и на всем Евразийском пространстве.