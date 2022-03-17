17 марта 2022 | Время чтения 2 мин

Михаил Брызгалин, , 18:56 — REGNUM В первую очередь на изменение цен на стоматологические услуги оказали влияние курсы доллара и евро, а также закрытие всех естественных транспортных маршрутов импорта материалов. Подавляющее большинство расходников и оборудования, которое используют врачи в процессе лечения, поступает из-за рубежа. Наша сфера — одна из самых импортозависимых в медицине, поэтому мы сразу ощутили влияние санкций.

Карло Дольчи. Святая Аполлония Александрийская. 1670

Основные расходные материалы поступают из Европы, США, Южной Кореи, и лишь малая часть — из Китая, но то, что представлено из Китая на нашем рынке, «слабого качества». Обойтись без поставок из этих стран будет крайне трудно.

К повышению цен на услуги мы относимся с осторожностью. С начала года стоимость лечения возросла на 10−15%, при этом затраты на материалы и обслуживание оборудования на текущий момент выросли на 30−60%. Нельзя назвать определенные процедуры, на которые повлияет образовавшийся дефицит, а также повышение стоимости материалов и оборудования, это затронет все услуги стоматологии. Мы ожидаемый годовой рост стоимости услуг на 15−20%.

Спасут ли отечественные аналоги?

Сложнее всего заменить российскими аналогами зубные имплантаты, биосовместимые костнозамещающие материалы и инструменты для эндодонтического лечения (лечения каналов). Сомневаемся, что отечественные производители смогут обеспечить весь российский рынок данной продукцией, ведь производственные мощности ограничены.

Эдвард Хьюз. Первый визит к стоматологу. 1866

К тому же наблюдается подорожание у российских производителей сырья, потому что препараты, применяемые в стоматологической практике, не попадают в «Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения».

Мы понимаем, что производство отечественного материала во многом зависит от работоспособности импортного оборудования и наличия компонентов для производства у поставщиков.

Бурного появления молодых компаний по производству стоматологических материалов и инструментов мы не предвидим, так как рынок регулируется Росздравнадзором. А для того, чтобы получить сертификат соответствия и допуск к продаже, требуется немало времени и средств.

Геррит ван Хонтхорст. У зубного врача. 1622

Что будет с брекетами и элайнерами. На сколько дороже станет исправить прикус?

По некоторым оценкам, рынок брекет-систем зависит от импорта более чем на 90%. В текущей ситуации мы занимаемся тем, что выбираем остатки на складах. Подорожание при благоприятном развитии ожидается в пределах 10−15%.

Что касается элайнеров, то тут в меньшей степени мы зависим от импорта. На рынке РФ присутствует несколько компаний с локализацией производства элайнеров в России, но как они справятся с возможным повышенным спросом, пока спрогнозировать сложно, потому что при производстве этой системы исправления прикуса используется импортное сырье и оборудование. В ближайшей перспективе ожидаем подорожания так же на 10−15%.

Инструменты стоматолога Анастасия Полозкова © ИА REGNUM

Перспективы

Думаю, что перебои с поставками импортных расходных материалов и оборудования прекратятся, как только наладится международное транспортное сообщение. Даже если есть альтернативные варианты производства в России, не уверен, что оно справится с возросшим объемом потребления.

Появления собственных производителей в РФ также не ожидаем в связи со сложностью цикла производства, сертификации и вывода на рынок продукции.

Пока стоматологи постарались запастись кто чем может. В связи с повышенным спросом мы почти опустошили всех поставщиков материалов и надеемся, что запасов хватит на пару-тройку месяцев, а там будем смотреть на обстановку.