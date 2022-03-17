Петропавловск, Казахстан, 17 марта, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Казахстанский международный аэропорт в Петропавловске выставили на торги. Объявление о тендере было обнародовано на Электронной торговой площадке республике.

Аэропорт

По условиям торгов, стартовая цена воздушной гавани составляет 5,6 млрд тенге (около $11 млн). Гарантийный взнос для участия в тендере — 846 млн тенге (около $1,7 млн). Начало торгов объявлено на 31 марта.

«Допускается продажа единственному участнику торгов», — говорится в описании лота.

Участники тендера должны согласиться, что срок доверительного управления аэропортом сохранится в течении трёх лет. Владелец обязуется не менять профиль объекта не менее десяти лет после покупки. Ему также придется провести необходимый ремонт и дооборудовать аэропорт в соответствии с законодательством.

Как рассказал изданию Tengrinews руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО Максат Баяхмет, долгов за аэропортом нет. Его решено продать из-за того, что у администрации города не хватает средств на его содержание.