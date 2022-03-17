Сеул, 17 марта 2022, 14:02 — REGNUM Инвестиции в проекты по достижению углеродной нейтральности позволят Южной Корее создать до 2,26 млн новых рабочих мест к 2050 году. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на доклад Института политических исследований (PERI), независимого исследовательского подразделения Массачусетского университета.
Согласно опубликованным данным, такого результата удасться добиться, если к 2030 году Южная Корея сократит выбросы парниковых газов на 40% (по сравнению с 2018 годом), а к 2050 году сведёт выбросы к нулю.
По прогнозам, Южная Корея может создать 810 тыс. — 860 тыс. рабочих мест в период с 2022 по 2030 года, и 1,1 млн — 1,4 млн рабочих мест в период с 2031 по 2050 гг. Для достижения этой цели рекомендуется продолжать активные инвестиции в повышение эффективности энергетической системы и развитие сферы возобновляемых источников энергии.
Наибольшее количество рабочих мест, как ожидается, будет создано в сфере возобновляемой энергетики, модернизации зданий и электросети.
Между тем эксперты отметили, что отказ от ископаемого топлива окажет незначительное влияние на рабочие места в таких областях, как автомобилестроение и атомная энергетика. По прогнозам, число рабочих мест в данных отраслях сократится на 14,5 тыс.