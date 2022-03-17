Сеул, 17 марта, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Инвестиции в проекты по достижению углеродной нейтральности позволят Южной Корее создать до 2,26 млн новых рабочих мест к 2050 году. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на доклад Института политических исследований (PERI), независимого исследовательского подразделения Массачусетского университета.

Svetdv.ru Ветровая электростанция

Согласно опубликованным данным, такого результата удасться добиться, если к 2030 году Южная Корея сократит выбросы парниковых газов на 40% (по сравнению с 2018 годом), а к 2050 году сведёт выбросы к нулю.

По прогнозам, Южная Корея может создать 810 тыс. — 860 тыс. рабочих мест в период с 2022 по 2030 года, и 1,1 млн — 1,4 млн рабочих мест в период с 2031 по 2050 гг. Для достижения этой цели рекомендуется продолжать активные инвестиции в повышение эффективности энергетической системы и развитие сферы возобновляемых источников энергии.

Наибольшее количество рабочих мест, как ожидается, будет создано в сфере возобновляемой энергетики, модернизации зданий и электросети.

Между тем эксперты отметили, что отказ от ископаемого топлива окажет незначительное влияние на рабочие места в таких областях, как автомобилестроение и атомная энергетика. По прогнозам, число рабочих мест в данных отраслях сократится на 14,5 тыс.