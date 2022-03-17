Москва, 17 марта, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Меры, объявленные президентом РФ Владимиром Путиным о повышении МРОТ и зарплат бюджетникам, являются в текущей ситуации как нельзя более актуальными, заявил корреспонденту ИА REGNUM вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, член генсовета «Деловой России» Владимир Кузнецов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Люди

«Раннее Росстат сообщил, что в период с 26 февраля по 4 марта потребительские цены в России выросли на 2,22%, что представляет собой рекордную с 2008 года недельную инфляцию.

Кроме того, как отмечает Минэкономразвития РФ, годовая инфляция по состоянию на 4 марта ускорилась до 10,42%.

Также, в рамках данных мер, президентом РФ подписан указ о предоставлении главам субъектов федерации дополнительных полномочий, за счет которых они смогут принимать гибкие решения по поддержке граждан и экономики, исходя из реального положения дел на местах.

Данная новость является, безусловно, хорошей для потребительского рынка, поскольку после спада ажиотажа последних нескольких недель ретейл столкнется с падением оборота, в том числе по причине роста цен на фоне падения доходов российских граждан.

Следовательно, если правительство РФ будет повышать социальные выплаты, пенсии и зарплаты, частный сектор также будет вынужден повысить оплату труда своих работников, а это, в свою очередь, значит, что потребительский рынок не впадет в кому», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поручил поднять МРОТ, прожиточный минимум, а также зарплаты работников бюджетной сферы.

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