Москва, 17 марта, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Безопасность передвижения по дорогам общего пользования в Киевской области, выставив блокпосты и опорные пункты на самых опасных участках дорог, начали обеспечивать подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба Минобороны России.

Mil.ru ВДВ

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«Для обеспечения безопасности прохода воинских подразделений, на выездах из контролируемого района оборудуются блокпосты. На наиболее опасных участках дорог подразделения ВДВ развернули взводные опорные пункты», — говорится в сообщении, к которому также прикреплена соответствующая видеозапись.

Также указывается, что основной задачей десантников является обеспечение безопасности движения воинских колонн, мирных жителей и проверка транспортных средств, водителей и пассажиров, а также досмотр перевозимых грузов.

Кроме того, уточняется, что особое внимание российских военных будет сосредоточено на выявлении и задержании диверсионных групп украинских националистов, использующих под видом гражданских лиц автомобили для нападений на мирных граждан, а также намеревающихся покинуть Киев и другие населенные пункты по гуманитарным коридорам или самостоятельным образом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россию тревожит отход секретариата и генерального секретаря ООН от беспристрастной позиции в отношении событий на Украине.