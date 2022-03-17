Пермь, 17 марта, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Пермский край присоединился к танцевальному флешмобу #россия_мы в поддержку российской армии, участвующей в спецоперации на Украине. Информация об этом опубликована в соцсети «В Контакте».

Василий Иванов ИА REGNUM Z-концерт в поддержку задействованных в спецоперации российских войск

Коллектив Коми-Пермяцкого национального драматического театра принял эстафету от Татарии, Самарской и Костромской областей. Пермяки исполнили танец, передав флешмоб Красноярскому краю и Омской области.

Как уже сообщало ИА REGNUM, флешмоб был запущен Ростовской областью. Главным символ эстафеты стала буква «Z» — «Zа мир», «Zа Победу», «Zащита».