Москва, 17 марта 2022, 14:00 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментариев вопрос о возможности помощи Бразилии по созданию атомной подлодки.
Как сообщало ИА REGNUM, с просьбой помочь Бразилии разработать проект по созданию атомной подлодки обратился к президенту России Владимиру Путину его бразильский коллега Жаир Болсонару в ходе своей поездки в Москву, которая состоялась в середине февраля нынешнего года.
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