Москва, 17 марта, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментариев вопрос о возможности помощи Бразилии по созданию атомной подлодки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Я оставляю без комментариев этот вопрос. Все-таки переговоры двух президентов носили закрытый характер», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, с просьбой помочь Бразилии разработать проект по созданию атомной подлодки обратился к президенту России Владимиру Путину его бразильский коллега Жаир Болсонару в ходе своей поездки в Москву, которая состоялась в середине февраля нынешнего года.

Читайте также: Болсонару попросил Путина помочь Бразилии в создании атомных подлодок