Махачкала, , 13:59 — REGNUM Верховный суд Дагестана отменил приговор в отношении Данияла Шихсаидова — сына бывшего председателя Народного собрания региона Хизри Шихсаидова. Ранее Советский районный суд Махачкалы признал его виновным в умышленном причинении вреда средней тяжести здоровью жителю Дагестана и отправил в колонию-поселение на один год и один месяц.

Однако Верховный суд посчитал, что решение районного суда было вынесено с нарушениями и отменил его, передав дело на новое разбирательство в другом составе судей.

Напомним, 1 июня 2021 года группа людей, в том числе и Даниял Шихсаидов, избили депутата Айнутдина Зиявутдинова перед Домом профсоюзов. Сообщалось, что депутат якобы пришел выяснить вопрос о нарушениях на праймериз «Единой России». Однако неизвестные, в числе которых был опознан сын экс-спикера парламента, повалили мужчину на землю и избили ногами.

После этого инцидента Хизри Шихсаидову пришлось уйти с должности спикера и покинуть пост секретаря регионального отделения «Единой России».

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