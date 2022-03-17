Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, , 13:59 — REGNUM В Югру прилетела председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она 17−18 марта совершит рабочую поездку по Ханты-Мансийскому автономному округу, сообщает пресс-служба Совета Федерации.

Валентина Матвиенко Council.gov.ru

Валентина Матвиенко в Когалыме встретится с нефтяниками, проведёт совещание по вопросам деятельности компании «ЛУКОЙЛ» в регионе. В планах рабочей поездки посещение ряда социальных и культурных объектов, среди которых — медицинский центр, спортивно-культурный комплекс, выставочный центр Русского музея, филиал Государственного Академического Малого театра.

В Сургуте председатель Совета Федерации встретится с руководством «Сургутнефтегаза», главой ХМАО Натальей Комаровой, посетит окружной клинический центр охраны материнства и детства, промышленные и образовательные объекты.