Вашингтон, , 13:59 — REGNUM Американский актёр Дилан О'Брайен рассказал о том, как снимался клип на песню All Too Well («Всё слишком хорошо») Тейлор Свифт. Об этом 17 марта пишет BuzzFeed.

Дилан О`Брайен Скриншот с TikTok

По словам О'Брайена, Свифт, которая выступила режиссёром клипа, «была уверена в том, чего хочет», а также была «действительно подготовленной». «…это такое свидетельство ее режиссерских инстинктов, которые я нашёл очень впечатляющими», — добавил актёр

ИА REGNUM напоминает, что клип на песню All Too Well был снят в формате короткометражного фильма и рассказывал о романе мужчины и женщины, которых сыграли Дилан О'Брайен и Сэди Синк. За первые сутки после публикации ролика в YouTube его посмотрели более 19 млн человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Эллен Дедженерес выплатит $2 млн в виде благодарности сотрудникам её шоу