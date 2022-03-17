Донецк, 17 марта, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Киевский режим насильственно эвакуировал 17 детей из Донбасса во Львов. Об этом 17 марта сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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В штабе рассказали, что дети жителей освобождённых населённых пунктов Мирное, Гранитное и Староигнатьевка находились на отдыхе в Святогорске, однако назад не вернулись. Их сначала доставили в Славянск, откуда 15 марта насильственно эвакуировали во Львов.

«Мы требуем немедленного возвращения детей домой к своим родителям и призываем мировую общественность осудить действия преступного киевского режима!» — заявили в штабе.