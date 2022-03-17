Тбилиси, , 13:52 — REGNUM На государственной границе Грузии введён усиленный контроль. Об этом Об этом 17 марта заявил глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури, выступая перед депутатами парламента республики.

Шлагбаум Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ни одно государство не контролирует государственную границу на 100%, в том числе страны, которые больше и сильнее нас. Несмотря на это, МВД совместно со Службой госбезопасности Грузии проводит все мероприятия по превенции», — сказал министр.

Гомелаури отметил, что в течение двух недель после начала Россией на Украине спецоперации по денацификации в Грузию въехали около 20 тыс. граждан РФ. За аналогичный период 2019 года, когда не действовали антиковидные ограничения, на территорию въехало около 40 тыс. российских граждан.

Министр также опроверг распространяемые некоторыми СМИ слухи о наплыве в страну жителей России. Он отметил, что некоторый рост есть, но это вызвано тем, что Грузию используют для транзита в Россию из-за массовой отмены авиарейсов.