Кабул, , 13:50 — REGNUM Мэр афганского города Мазари-Шарифа сообщил, что, как и в предыдущие годы, идёт подготовка к празднованию Новруза.

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По сообщению регионального отделения информационного агентства «Тасним», каждый год крупнейшая церемония празднования Навруза в Афганистане проводится у гробницы Имама Али, расположенной в Мазари-Шарифе, административном центре провинции Балх, городе, известном как «родина Навруза».

Мэр Мазари-Шарифа Кудратулла Тарик рассказал о подготовке к церемонии: «В этом году подготовка велась как и в предыдущие годы, и мы постарались сделать город зеленее, ярче и чище».

Однако он добавил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ждут решения высокопоставленных чиновников по поводу церемонии «прыжка в высоту».

Согласно официальному ритуалу, церемония «прыжков в высоту» должна начаться в первый день весны (21 марта) в 09:00 по местному времени в западном дворе мечети «Равзайи-Сахи», которая считается усыпальницей Имама Али, зятя пророка Мохаммеда и четвертого «праведного халифа».

Считается, что этот ритуал стал популярным со времён эмира Ширали Хана, когда народ смог проводить свои ритуалы без политического и королевского надзора.

Празднование Навруза для народа Афганистана является поводом для возрождения братства и равенства, аллегорией национального единства и исламского братства, укреплением веры и убеждений, торжеством жизни, свободы и красоты.