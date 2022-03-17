Донецк, , 13:50 — REGNUM Вооружённые формирования на Украине совершили новый обстрел Донецка. Об этом 17 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Войска Иван Шилов © ИА REGNUM

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В представительстве рассказали, что в 13:05 был открыт огонь из Марьинки, в которой находятся украинские войска. В сторону Петровского района Донецка были отправлены три мины калибром 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что НАТО не намерена военным способом вмешиваться в ситуацию на Украине.