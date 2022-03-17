Москва, , 13:45 — REGNUM Дестабилизирующим фактором будут поставки США Киеву оружия, которые также могут иметь опасные последствия. Об этом 17 марта заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Mid.ru

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«Подобные заявления уже являются чрезвычайно опасными, а подобные поставки, как уже было сказано представителями администрации президента, станут дестабилизирующим фактором, который не принесет мира на Украину», — сказала она, комментируя обращение Владимира Зеленского, попросившего у Вашингтона поставки зенитных ракетных комплексов С-300 вместо введения бесполетной зоны над Украиной.

«А с точки зрения долгосрочных перспектив может иметь более опасные последствия», — также добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия осуждает атаки йеменских хуситов на гражданские объекты в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).