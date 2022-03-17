Улан-Удэ, , 13:45 — REGNUM На площади Советов в столице Бурятии Улан-Удэ 18 марта пройдёт концерт «В единстве — наша сила!», посвящённый дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Концерт в честь воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Улан-Удэ Правительство Бурятии

На мероприятии, как отмечается, известные в республике артисты и творческие коллективные исполнят любимые произведения. В их числе «Севастопольский вальс», «От героев былых времен», «Матросские ночи», «И родина у всех одна», «Эхо любви» и другие.

«Погода, согласно прогнозам метеорологов, ожидается солнечная, без осадков, минус 5 градусов. Приглашаем жителей и гостей столицы на праздничный концерт», — добавили в правительстве.

Инициаторами концерта стали ветеранские, женские и молодёжные организации Бурятии. Перед концертом члены объединения ветеранов «Боевое братство» проведут автопробег по городу.

Напомним, 18 марта 2014 года Крым официально стал частью Российской Федерации.

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