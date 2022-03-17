Санто-Доминго, , 13:59 — REGNUM К концу марта 2022 года более 300 тысяч доз вакцины против коронавируса в Доминиканской Республике будет просрочено, если власти не ускорят темпы вакцинации населения. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Вакцинация Mos.ru

В настоящее время страна уже не успела применить более 350 тысяч доз, чей срок годности истёк. 30 марта количество просроченных доз увеличится ещё на 300 тысяч, если минздрав не успеет их применить.

На сегодняшний день Доминикана приобрела 26 миллионов 920 тысяч доз вакцины, из них 15 миллионов 378 тысяч доз были применены, что позволило полностью вакцинировать более 6 миллионов граждан.

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