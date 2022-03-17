Берлин, 17 марта, 2022, 13:44 — ИА Регнум. НАТО не станет вмешиваться в конфликт на Украине, заявил 17 марта канцлер Германии Олаф Шольц.

Bundesregierung/Kugler Олаф Шольц

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По его словам, у альянса нет намерений военным способом вмешиваться в украинские события.

Как сообщало ИА REGNUM, Германия выступает против отправки на Украину каких-либо миссий Североатлантического альянса, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.