Москва, 17 марта, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Кремль проинформируют, если президент России Владимир Путин примет решение посетить концерт в честь воссоединения Крыма с Россией в «Лужниках», сообщил 17 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Если президент такое решение примет, мы вас проинформируем», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Митинг-концерт в честь воссоединения Крыма пройдет в Москве 18 марта в «Лужниках».