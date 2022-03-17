Иркутск, 17 марта, 2022, 20:57 — ИА Регнум. В Иркутской области благодаря национальному проекту «Демография» помогают восполнить дефицит общения, наполнить будни людей разных поколений насыщенной активной деятельностью. Подробности о реализации волонтёрской инициативы «От сердца к сердцу» в 2021 годусообщает пресс-служба областного правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дети

По предложению регионального министерства социального развития, опеки и попечительства, между детскими домами-интернатами и учреждениями социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов налажена прочная связь.

Так, иркутский детский дом-интернат № 1 работает с Ново-Ленинским домом-интернатом для престарелых и инвалидов, иркутский детский дом-интернат № 2 — с Марковским геронтологическим центром, Саянский детский дом-интернат — с Саянским психоневрологическим интернатом, а Братский детский дом-интернат — с Братским домом-интернатом для престарелых и инвалидов.

«Идея этого проекта родилась в связи с пандемией. И дети, и пожилые люди стали ограничены в социальных контактах, что негативно сказывалось на их здоровье. В рамках проекта появилась возможность общения в дистанционном формате. В начале прошло онлайн-знакомство, затем ребята готовили праздничные поздравления и концерты, приуроченные к 23 Февраля, 8 Марта, 9 Мая, Новому году», — пояснил министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов.

По его словам, помимо видеопоздравлений дети готовят своими руками поздравительные открытки, сувениры, поэтому активно работала «Почта добра» по их доставке до адресата. Интересно проходят совместные мастер-классы, когда по одну сторону экрана творят дети, а по другую — пожилые люди. В прошлом году проведены мастер-классы по изготовлению поделок из природного материала, новогодних украшений и открыток. Всего учреждениями проведено более 100 совместных мероприятий.

«Не секрет, что дети с нарушениями развития, находящиеся в детских домах, как и проживающие в психоневрологических интернатах пожилые и инвалиды, остро ощущают свое одиночество и нуждаются в общении. Наша задача — сделать так, чтобы взрослые люди не были одинокими, а дети получали больше внимания со стороны взрослых, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья почувствовали свою значимость, а их жизнь стала более интересной, активной, насыщенной», — отметила заведующая отделением социально-педагогической реабилитации Саянского детского дома-интерната для умственно отсталых детей Наталья Шарипова.

В 2022 году реализация проекта продолжена, так как он нашел отклик у пожилых людей. Уже запланирован совместный мастер — класс по росписи пасхальных яиц, плетению венков, «Чайные посиделки», литературно-развлекательные викторины, конкурсы рисунков. Планом совместных мероприятий предусмотрены трудовые десанты, которые будут проводить ребята на территории учреждений для граждан пожилого возраста. Это очистка тротуаров от листвы и снега, покраска скамеек, высадка цветов. Планируют участники и совместные поездки на природу.

«Мероприятия проекта направлены на улучшение эмоционального фона, развитие творческих способностей ребят и активность пожилых людей, а самое главное — формируют понимание нужности и полезности каждого участника проекта. Впереди еще много незабываемых встреч и приятных сюрпризов», — отметила начальник управления организации социального обслуживания граждан министерства Анна Пшеничникова.

Как сообщало ИА REGNUM, одна из важнейших целей проекта «Демография» — сделать так, чтобы люди жили как можно дольше без ограничений, вызванных возрастными изменениями и хроническими заболеваниями. Планируется, что продолжительность здоровой жизни россиян увеличится до 67 лет.