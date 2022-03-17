Ростов-на-Дону, , 13:42 — REGNUM В Октябрьском районе Ростова-на-Дону ведутся работы по восстановлению электроснабжения. Авария частично обесточила три микрорайона и садовые товарищества. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 17 марта.

Без света Дарья Антонова © ИА REGNUM

Временно ограничено энергоснабжение потребителей, проживающих в микрорайонах Военвед, Болгарстрой и Стройгородок, а также в садовых товариществах в районе улиц Особенной и Вавилова. Отопительные котельные АО «Теплокоммунэнерго», находящиеся в зоне отключения энергоснабжения, обеспечиваются энергоснабжением от резервных источников.

Аварийное отключение на высоковольтной кабельной линии АО «Оборонэнерго» планируется ликвидировать до 18:00 мск 17 марта.