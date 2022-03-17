Владикавказ, , 13:40 — REGNUM В Северной Осетии задержан за курение на борту самолета пассажир рейса, прибывшего из Москвы. В аэропорту Владикавказа нарушителя правил полета на воздушном судне встретили сотрудники полиции, которые составили в отноше6нии него административный протокол.

«В дежурную часть линейного отдела в аэропорту Владикавказ поступила информация о том, что к воздушному судну рейса, прибывшего из Москвы, требуются сотрудники полиции», — говорится в сообщении пресс-службы управления на транспорте МВД России по СКФО.

Прибывшему наряду полиции командир самолета сообщил о курении одного из пассажиров в туалетной комнате во время полета. Задержанного нарушителя доставили в дежурную часть, где было установлено, что 42-летний гражданин является жителем Чечни. На него составили протокол о «Нарушении установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах», за которое предусмотрен немалый штраф.

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