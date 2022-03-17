Гавана, 17 марта, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Закрытие российских СМИ Sputnik и RT в Евросоюзе является бесстыдством, заявили в Союзе журналистов Кубы.

Куба

«Тот же самый рецепт, тот же учебник цензуры — закрытие сайтов, блокировку поисковиков, замалчивание альтернативной точки зрения, попытку навязать мышление только одной стороны — уже испытала Куба», — приводит РИА Новости слова вице-президента организации Мириам Элисальде.

По её словам, данные меры применяются ко всем оппонентам Вашингтона.

Как сообщало ИА REGNUM, репортаж французской журналистки Анн-Лор Боннель, посвященный положению мирного населения Донбасса, был убран из газеты Figaro.