Бейрут, 17 марта 2022, 13:43 — REGNUM Правительство Ливана опубликовало ряд постановлений об укреплении сотрудничества с Сирией в сфере электроснабжения и торговли. Об этом 17 марта сообщает Lebanon 24 со ссылкой на министра информации Ливана Зияда Макари.

Флаг Ливана
Флаг Ливана

По его словам, кабинет министров страны утвердил национальный план устойчивого развития электроэнергетического сектора Ливана. В частности — речь идёт о транспортировке электроэнергии из Иордании в Ливан через систему электропередач Сирии.

Также власти Ливана приняли решение об открытии КПП на границе с Сирией в районе Хармель. По информации журналистов, речь идёт об активизации торгового сообщения между двумя странами, которое стало возможным в свете улучшения военной обстановки в приграничной зоне.