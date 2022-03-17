Бейрут, 17 марта, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Правительство Ливана опубликовало ряд постановлений об укреплении сотрудничества с Сирией в сфере электроснабжения и торговли. Об этом 17 марта сообщает Lebanon 24 со ссылкой на министра информации Ливана Зияда Макари.

Флаг Ливана

По его словам, кабинет министров страны утвердил национальный план устойчивого развития электроэнергетического сектора Ливана. В частности — речь идёт о транспортировке электроэнергии из Иордании в Ливан через систему электропередач Сирии.

Также власти Ливана приняли решение об открытии КПП на границе с Сирией в районе Хармель. По информации журналистов, речь идёт об активизации торгового сообщения между двумя странами, которое стало возможным в свете улучшения военной обстановки в приграничной зоне.