Ульяновск, 17 марта, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Ульяновская область готовится принять всероссийский Сабантуй, в рамках которого впервые состоится «ПараСабантуй» для детей-инвалидов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Екатерина Калаева ИА REGNUM Московский международный фестиваль «Сабантуй 2019» в «Коломенском»

Организационные вопросы обсуждаются на уровне правительства двух регионов — Ульяновской области и Татарии. Федеральный Сабантуй планируется провести 17 — 18 июня на двух основных площадках — на ипподроме и парке Победы в Ульяновске.

В рамках праздника состоятся конные скачки, концерты, выставки, запустят тематические площадки: литературно-музыкальные, театрализованные, развлекательные, игровые. Кроме того, будет представлена национальная кухня разных народов. Предусмотрены и спортивные мероприятия — в частности, соревнования по стрельбе из лука, джигитовке, армрестлингу и гиревому спорту, а также состязания по национальной борьбе куреш.

Организаторы сообщают, что впервые будет организован «ПараСабантуй» для детей с ограниченными возможностями

Отметим, что Ульяновская область примет федеральный Сабантуй в четвёртый раз. Напомним, что название национального татарского праздника Сабантуй происходит от тюркских слов «сабан» (плуг) и «туй» (праздник). Он проводится в честь окончания весенних полевых работ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области ежегодно на региональном уровне отмечают ряд праздников народов, проживающих в регионе — в частности, татарский Сабантуй, чувашский Акатуй, мордовский Шумбрат.