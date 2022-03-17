Лос-Анджелес, США, 17 марта, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Американская телеведущая Эллен Дедженерес выплатит сотрудникам своего шоу премии, на общую сумму более $2 млн. Об этом 17 марта пишет Daily Mail, ссылаясь на свои источники.

Церемония вручения премии «Оскар» 2014 год Эллен Дедженерес

Как отмечает издание, таким образом телеведущая хочет отблагодарить свою команду перед закрытием «Шоу Эллен Дедженерес». Пока неясно, как распределятся средства, но источники сообщили, что сотрудники со стажем от одного до четырёх лет получат двухнедельную зарплату, работники со стажем от четырёх до восьми лет — трехнедельную зарплату и так далее.

ИА REGNUM напоминает, что 19-ый сезон «Шоу Эллен Дедженерес» станет последним — проект закроется 26 мая 2022 года. В качестве звёздных гостей в сезоне появятся Ким Кардашьян, Дэвид Леттерман, Дженнифер Гарнер, Ченнинг Татум, Серена Уильямс, Зак Эфрон, Адам Левин, Гвен Стефани и другие. Последним в шоу станет интервью с бывшей первой леди Мишель Обамой.