Москва, 17 марта, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин после повторного обращения ростовчан взял на контроль ситуацию с жильцами ветхого «Дома актёра». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства 17 марта.

Donland.ru Аварийный дом

Дом признан аварийным и подлежащим реконструкции. Власти предложили людям переехать из одного маневренного фонда в другой, однако жители считают, что имеют право на постоянное жилье с хорошими условиями.

Весной 2021 года было возбуждено уголовное дело о халатности в отношении директора городского центра по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом. Ему предъявлено обвинение. Руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде поручено доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела.

ИА REGNUM сообщало, что в доме длительное время ремонт не проводился. Находиться в жилых помещениях опасно, уверены люди. Однако с переселением жильцов городские власти не спешат.